Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Камерун
3:3
Завершен
Сербия
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа G. 2-й тур
Южная Корея
Сегодня
16:00 (Мск)
Гана
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа H. 2-й тур
Бразилия
Сегодня
19:00 (Мск)
Швейцария
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа G. 2-й тур
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Португалия
Сегодня
22:00 (Мск)
Уругвай
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа H. 2-й тур
14:27, 28 ноября 2022Спорт

Футболист «Зенита» назвал виновника массовой драки в матче со «Спартаком»

Игрок «Зенита» Дуглас Сантос назвал судью виновником массовой драки в матче со «Спартаком»

Фото: Stupnikov Alexander / Globallookpress.com

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о массовой драке после окончания матча Кубка России со «Спартаком». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Виновным в произошедшем бразильский футболист назвал главного арбитра встречи Владимира Москалева. «Он потерял нить и контроль над игрой с самого начала встречи. А когда судья так отпускает игру и теряет контроль, то, к сожалению, подобные вещи происходят», — отметил Сантос.

Драка между командами произошла 27 ноября. В результате судья удалил шестерых футболистов: у красно-белых поле покинули Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, сине-бело-голубые лишились Вильмара Барриоса, Малкома и Родригао. Основное время встречи завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее оказался «Зенит» (4:2).

«Спартак» занял первое место в группе и сыграет в верхней сетке плей-офф. «Зенит» стал третьим, попал в нижнюю сетку, и будет бороться за выход в финал турнира с командами из низших лиг.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Минобороны России рассказало об уничтожившем 100 солдат ВСУ ударе ВКС
Медведев заявил о неравенстве в отношениях США и Европы
Сбившая женщину с детьми жительница Москвы употребила наркотики перед ДТП
Российский парикмахер назвал способ скрыть крупный нос с помощью прически
Связанные с нефтекорпорациями экоактивисты перекрыли дороги в Лондоне
Подарившего полотенца матерям погибших солдат чиновника упрекнули в халатности
Известная модель призналась в многолетнем буллинге
Половина российского города осталась без отопления в 25-градусный мороз
Мэр российского города подал в отставку
В Израиле арестовали военных за теракт в доме палестинцев
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.