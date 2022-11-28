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13:16, 28 ноября 2022Россия

Кадыров показал кадры с розыском украинских диверсантов в Херсонской области

Глава Чечни Кадыров сообщил, что бойцы «Ахмата» ищут диверсантов ВСУ в Херсонской области

Российские военные проводят розыск диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Кадры поисков скрывающихся бойцов противника показал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

На записи видно, как военные обходят дома и опрашивают местных жителей. Также запечатлено оружие, изъятое в ходе розыскных мероприятий.

Кадыров сообщил, что поиском диверсантов занимаются военнослужащие полка «Север» и спецназа «Ахмат» при участии бойцов батальона «Юг» Грозненского соединения Росгвардии. Операция проходит на территории от города Каховка Херсонской области до Энергодара в Запорожской области общей протяженностью 150 километров.

Глава Чечни рассказал, что российские военные также нашли несколько схронов с оружием. «Счет уже идет на десятки тайников, в которых бандиты припрятали пулеметы, разовые гранатометы, автоматы, выстрелы к гранатометам и многое другое», — написал он.

Ранее Кадыров опубликовал видео с перестрелкой батальона «Север» и украинских военных на херсонском направлении. По словам главы Чечни, в ходе боя были уничтожены более 200 бойцов ВСУ, в числе которых были польские и американские наемники.

Константин Лысяков
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