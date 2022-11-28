Россиян предупредили о подорожании услуг ЖКХ с 1 декабря

Россиянам рассказали о 9-процентном подорожании услуг ЖКХ с 1 декабря

Россиян ждет 9-процентное подорожании услуг ЖКХ в декабре — правительство России перенесло индексацию тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Как рассказали в Минэкономразвития, максимум на 9 процентов подорожает холодное и горячее водоснабжение, электроэнергия, тепло, газ и вывоз мусора.

«Перенос сроков вызван необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения. Индексация тарифов необходима для обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов», — предупредили в министерстве.

В ведомстве уточнили, что средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек с 1 декабря повысится в среднем на 324 рубля. Вместе с тем, окончательное решение о точном уровне индексации принимают региональные власти.

Как ранее отметила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская, платежи за услуги ЖКХ не должны вырасти больше, чем на величину инфляции. Она также указала, что на плату за содержание и ремонт жилья, капитальный ремонт и радиоточку установление предельных тарифов не распространяется.