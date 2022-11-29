В двух областях Украины начались аварийные отключения света

Во Львовской и Черкасской областях Украины начались аварийные отключения света

Во Львовской области начались аварийные отключения света, сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий в своем Telegram-канале. Об аналогичной ситуации в Черкасской области Украины заявил глава ОВА Игорь Табурец.

«Продолжаются аварийные отключения электроэнергии. Со вчерашнего дня они происходят следующим образом: на восемь часов потребителей отключают от питания, на четыре — подают электроэнергию, после на восьми часов снова отключают», — написал Козицкий. Он попросил население использовать электричество только по необходимости. Причиной отключений во Львовской области чиновник назвал дефицит мощности в энергосистеме страны.

Глава Черкасской областной военной администрации отметил, что в регионе продолжают действовать графики аварийных отключений электроэнергии. По его словам, величина мощности, доведенной национальной энергетической компанией (НЭК) «Укрэнерго», составляет 57 процентов от общей потребности. «В первую очередь электропитание подается на объекты критической инфраструктуры», — отметил Табурец.

Ранее в Киеве, Киевской и Одесской областях Украины ввели экстренные отключения электроэнергии. Уточнялось, что составленные ранее графики, по которым отключают электричество, пока не действуют.

