Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры в популярной курортной стране

Стоимость самой дешевой квартиры в Турции у моря оценили в 2,7 миллиона рублей

Стоимость самой бюджетной квартиры, доступной для покупки в Турции на побережьях Средиземного и Эгейского морей, в ноябре 2022 года составила 2,7 миллиона рублей (сумма примерно соответствует 44 тысячам долларов). Информацию о жилье в популярной курортной стране «Ленте.ру» раскрыли специалисты портала Turk.Estate.

Наиболее дешевый объект вторичной недвижимости расположен в Анталье. Его площадь составляет 25 квадратных метров. Квартиру новому хозяину передадут вместе с мебелью и техникой. Второе место в списке заняла квартира в Аланье стоимостью 3,2 миллиона рублей, что приблизительно соответствует 52,2 тысячи долларов. В объекте метражом в 65 «квадратов» есть спальня и комната, совмещенная с кухней.

Замкнул тройку самой дешевой «вторички» на побережьях Средиземного и Эгейского морей объект, который оценили в 4,87 миллиона рублей, что примерно соответствует 79,4 тысячи долларов. Его площадь составляет 50 квадратных метров, в нем есть спальня и комната, совмещенная с кухней. Вместе с лотом новому владельцу достанется некоторая мебель и минимальный набор кухонной техники.

Специалисты отметили, что в апреле 2021-го наиболее бюджетные объекты в этих трех локациях стоили на сотни тысяч рублей дороже. Они добавили, что в ноябре нынешнего года средняя стартовая цена на квартиры в 10 популярных у россиян городах на побережьях Средиземного и Эгейского морей установилась на уровне в 6,07 миллиона рублей, или приблизительно 99 тысяч долларов.

В ноябре стало известно, что россияне сохранили звание главных иностранных покупателей жилья в Турции, обогнав жителей Ирана и Ирака. В отчете, опубликованном Институтом статистики страны, указано, что за десятый месяц нынешнего года граждане России приобрели 2023 дома и квартиры в курортной стране, а граждане Ирана и Ирака — по 498 и 310 объектов соответственно.