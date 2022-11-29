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20:04, 29 ноября 2022Россия

Вероятность вооруженного конфликта в Арктике оценили

Политолог Фельдман: США рассматривают Арктику как фронт для конфликта с Россией

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Арктический регион рассматривается США и рядом европейских государств как еще один потенциальный фронт для вооруженной конфронтации с Россией, считает кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. Так в беседе с «Лентой.ру» он оценил вероятность подобного конфликта в Арктике.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ранее заявил, что США наращивают военное присутствие в Арктике. Депутат отметил, что в попытках Америки установить контроль над Арктикой их сильно смущают достижения России в области организации работы по Северному морскому пути.

Арктика остается одним из немногих участков земного шара, где до сих пор четко не разделены сферы влияния. Там очевидным образом сталкиваются интересы России, США, Канады, Норвегии, Финляндии, Дании и ряда других стран

Павел Фельдманполитолог

«Конкуренция за северные морские коридоры стимулируется глобальным потеплением. По мере таяния льдов открываются принципиально новые логистические возможности. Западные партнеры существенно отстают от России в плане развития ледокольного флота и стремятся компенсировать свое отставание милитаризацией Арктики», — считает Фельдман.

Неслучайно именно в 2022 году НАТО и ее союзники организовали в Норвежском море самые масштабные с момента распада СССР военные учения с говорящим названием «Холодный ответ», отметил политолог.

«Американские и британские подводные лодки регулярно появляются в районе Северного полюса. Очевидно, что Арктический регион рассматривается США и рядом европейских государств как еще один потенциальный фронт для вооруженной конфронтации с Россией. Следовательно, необходимость военного присутствия России в акватории Северного Ледовитого океана и контроля воздушного пространства над Арктикой продиктована наличием угрозы», — заключил он.

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Ранее обозреватель американского издания 19FortyFive Питер Сучиу заявил, что Россия готовится к крупномасштабному конфликту в Арктике. Автор отметил, что в последние годы Москва более чем ясно дала понять, что считает этот регион своим, и наращивает там свое военное присутствие.

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Алена Шевченко
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