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07:35, 29 ноября 2022Экономика

Маркетолог раскрыл главную уловку магазинов во время «Черной пятницы»

Маркетолог Арно назвал накрутку цен и их резкое снижение главной «Черной пятницы»

Фото: Clara Margais / Globallookpress.com

«Черная пятница» в России является лишь уловкой продавцов, считает маркетолог Андрей Арно. По его словам, цены накручивают перед началом акции и якобы опускают с ее началом. В разговоре с Лентой.ру специалист назвал это главной уловкой магазинов во время «Черной пятницы».

«Основная уловка состоит в том, что цены искусственно поднимают, а потом делают большую скидку, такая манипуляция цифрами, — сказал маркетолог. — История эта работает только у нас: ввиду отсутствия циклов продаж розничная торговля работает хаотично, а с уходом западных сетей никакого порядка не стало совсем, цены берутся с потолка».

Арно объяснил, что главная задача предпринимателей — создать искусственный ажиотаж, одновременно избавившись от остатков товаров и получив дополнительную прибыль.

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«У одежды, например, есть циклы продаж: весенние коллекции, зимние. К концу сезона, как правило, пытаются продать все в ноль, чтобы освободить складские помещения под новые коллекции, помогают в этом распродажи. У нас же нет даже коллекций, продаются позапрошлые сезоны по каналам параллельного импорта. Из-за того, что все так хаотично, "Черная пятница" — это просто повод создать искусственный ажиотаж, чтоб люди думали, что покупают рационально», — заключил маркетолог.

Ранее стало известно, что интерес россиян к распродажам в «Черную пятницу» увеличился. Об этом свидетельствует тот факт, что мобильный интернет-трафик в крупнейших маркетплейсах и онлайн-магазинах в период акции был в 3,3 раза выше по сравнению с акцией в 2021 году.

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Наталия Белова
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