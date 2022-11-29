Ученые раскроют природу загадочного массивного объекта в галактике Лев I

The Astrophysical Journal Letters: предложен способ обнаружить черную дыру в ядре Льва I

Ученые Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра предложили способ раскрыть загадочную природу сверхмассивного объекта в ядре карликовой галактики Лев I. Предполагается, что это может быть черная дыра массой три миллиона Солнц, однако это противоречит моделям эволюции галактик. Научная статья опубликована в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Лев I представляет собой карликовую сфероидальную галактику, которая находится на расстоянии 816 тысяч световых лет от Млечного Пути, что по астрономическим меркам довольно близко. Если в ее центре действительно находится сверхмассивная черная дыра с тремя миллионами солнечных масс, то соотношение между этим объектом и массой Лев I на два порядка больше стандартных отношений между массой черной дыры и свойствами галактики-хозяина.

Лев I почти лишена газа, а звездообразование в ней остановилось около миллиарда лет назад из-за приливного обдирания, когда горячий межгалактический газ выталкивает из галактики холодный газ, необходимый для формирования новых звезд. Согласно предполагаемому сценарию, сверхмассивные черные дыры могут быть типичными для таких галактик, поскольку они выросли благодаря взаимодействию с когда-то молодыми звездными скоплениями.

Авторы предположили, что черная дыра в центре карликовой галактики до сих пор поглощает вещество от близкой популяции из примерно ста старых звезд, уже превратившихся в красные гиганты. Они находятся в пределах радиуса Бонди — максимальном расстоянии, на котором происходит сферическая аккреция вещества, при этом в случае с гипотетической черной дырой аккреция достигает значительных скоростей. Это должно порождать микроволновое излучение с пиками на частоте 0,1-1 терагерц и постоянный, не зависящий от свойств аккреции поток радиоизлучения со спектральной плотностью 0,1 миллиянского.

Если наличие сверхмассивной черной дыры подтвердится, что может быть достигнуто с помощью глубокой визуализации с помощью Chandra, Very Large Array и ALMA, то она станет второй ближайшей к Земле сверхмассивной черной дырой после Стрельца А* с очень похожей массой, но находящейся в галактике, которая в тысячу раз менее массивна, чем Млечный Путь.