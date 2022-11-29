Премьер Британии пообещал противопоставить действиям России прагматичный подход

Премьер Британии Сунак пообещал противопоставить действиям РФ и КНР прагматичный подход

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал в международной политике противопоставить действиям России и Китая не слова, а прагматичный подход, передает ТАСС.

По словам политика, в настоящее время противники и конкуренты строят планы на долгосрочную перспективу. Глава британского кабмина указал, что Москва «бросает вызов фундаментальным принципам Устава ООН», а Пекин борется за глобальное влияние, используя для этого рычаги государственной власти.

Сунак подчеркнул, что перед лицом этих вызовов краткосрочное планирование недостаточно. «Это значит, что нам надо строить более сильную национальную экономику как основу для нашей силы за рубежом. И это значит, что нам надо противостоять нашим конкурентам не на уровне риторики, а с помощью твердого прагматизма», — заявил он.

Премьер добавил, что в 2023 году британское правительство представит обновленный Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики, в котором будут учитываться геополитические изменения.

Сунак отметил, что Соединенное королевство делает «революционный скачок в трех других областях». Он пояснил, что первая из них — это налаживание отношений с европейскими странами через поддержку Украины. Вторая — оценка Китая в долгосрочной перспективе, с упором на укрепление и защиту экономической безопасности. Третья — выстраивание партнерства в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что дает стране огромные возможности.

Ранее премьер-министр Великобритании сообщил, что объем британской военной помощи Украине превысил три миллиарда фунтов стерлингов (3,57 миллиарда долларов).

