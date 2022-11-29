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00:48, 29 ноября 2022Мир

Премьер Британии пообещал противопоставить действиям России прагматичный подход

Премьер Британии Сунак пообещал противопоставить действиям РФ и КНР прагматичный подход
Риши Сунак

Риши Сунак. Фото: Tejas Sandhu/ Globallookpress.com

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал в международной политике противопоставить действиям России и Китая не слова, а прагматичный подход, передает ТАСС.

По словам политика, в настоящее время противники и конкуренты строят планы на долгосрочную перспективу. Глава британского кабмина указал, что Москва «бросает вызов фундаментальным принципам Устава ООН», а Пекин борется за глобальное влияние, используя для этого рычаги государственной власти.

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Сунак подчеркнул, что перед лицом этих вызовов краткосрочное планирование недостаточно. «Это значит, что нам надо строить более сильную национальную экономику как основу для нашей силы за рубежом. И это значит, что нам надо противостоять нашим конкурентам не на уровне риторики, а с помощью твердого прагматизма», — заявил он.

Премьер добавил, что в 2023 году британское правительство представит обновленный Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики, в котором будут учитываться геополитические изменения.

Сунак отметил, что Соединенное королевство делает «революционный скачок в трех других областях». Он пояснил, что первая из них — это налаживание отношений с европейскими странами через поддержку Украины. Вторая — оценка Китая в долгосрочной перспективе, с упором на укрепление и защиту экономической безопасности. Третья — выстраивание партнерства в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что дает стране огромные возможности.

Ранее премьер-министр Великобритании сообщил, что объем британской военной помощи Украине превысил три миллиарда фунтов стерлингов (3,57 миллиарда долларов).

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Марина Совина
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