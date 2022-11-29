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10:06, 29 ноября 2022Наука и техника

В России объяснили значение ударов по железнодорожным узлам на Украине

Дандыкин: удары по железнодорожным узлам на Украине влияют на линию соприкосновения

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Удары по железнодорожным узлам на Украине влияют на ситуацию на линии соприкосновения. Так в беседе с «Известиями» объяснил недавние действия Вооруженных сил России военный эксперт Василий Дандыкин.

«Сбой в движении поездов затрудняет подвоз личного состава, военной техники, боеприпасов и другого снаряжения», — сказал специалист.

По его словам, удары российской армии не дают ВС Украины, в частности, «перегруппировываться, вывозить технику для ремонта в тыл и в европейские страны, подвозить боеприпасы к линии боевого соприкосновения».

Эксперт отметил, что в ходе специальной военной операции (СВО) было нарушено электроснабжение подконтрольных Украине железных дорог. «Разбитые железнодорожные узлы дополняют эту картину», — добавил эксперт.

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В сентябре Дандыкин заявил, что Азовское море станет внутренним морем России, когда в ее состав войдут Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонская и Запорожская области.

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Иван Потапов
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