Щербакова рассказала о жизни с родителями

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Щербакова рассказала, что живет с родителями

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова сообщила о том, что в данный момент она проживает с родителями и сестрой и не испытывает дискомфорта по этому поводу. Об этом она рассказала в интервью Youtube-каналу Fametime TV.

«Живу с родителями, но чувствую себя независимо», — отметила фигуристка. Она добавила, что размышляла о переезде, однако в данный момент ей комфортно жить вместе с родными. Олимпийская чемпионка также предположила, когда она съедет от родителей. «Наверное, в скором, может быть, год-два. Посмотрим», — подытожила спортсменка.

При этом Щербакова призналась, что пока не очень приспособлена к жизни в быту. «Я могу быть взрослой и самостоятельной на льду, но в обычной жизни вообще не знать что к чему», — отметила она. Фигуристка добавила, что многие вещи, в том числе вопросы, касающиеся каких-либо документов, а также домашних дел, за нее выполняет мама. Щербакова добавила, что старается помогать родителям по дому, однако те не всегда остаются довольны ее работой. «К этому много претензий ко мне, что я за собой что-то не доделываю», — объяснила спортсменка.

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