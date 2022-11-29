Китай обвинил США во вторжении в государственные воды КНР

Китай обвинил ВМС США во вторжении в государственные воды КНР в Южно-Китайском море

Ракетный крейсер Chancellorsville Военно-морских сил (ВМС) США без разрешения китайского правительства вошел в территориальные воды КНР в Южно-Китайском море близ островов Наньша (Спратли — примечание «Ленты.ру»). В этом американских военных обвинил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли, сообщает Reuters.

«Действия американских военных серьезно нарушили суверенитет и безопасность Китая. [Нарушение морских границ] является еще одним неопровержимым доказательством стремления США к навигационной гегемонии и милитаризации Южно-Китайского моря», — говорится в сообщении Тянь Цзюньли. Он отметил, что силы НОАК смогли сопроводить крейсер за пределы китайских вод.

Представители 7-го флота ВМС США, в свою очередь, заявили, что переход крейсера Chancellorsville прошел в соответствии с нормами международного права.

Острова двух архипелагов Парасельский и Спратли по большей части необитаемы, но окружающие воды богаты рыбой, и через них пролегают важные судоходные маршруты. В Пекине считают, что Китай обладает «неоспоримым суверенитетом» над островами в Южно-Китайском море.