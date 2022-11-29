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16:54, 29 ноября 2022Забота о себе

Диетолог подсказала неочевидный согревающий в холод продукт

Диетолог Лазуренко: сало и продукты с животными белками согреют в мороз

Фото: Shutterstock

Жиры и продукты с содержанием белков животного происхождения согреют в мороз, рассказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко. Этот и другие неочевидные согревающие в холод продукты она назвала в разговоре с «Москвой 24».

Врач подсказала, что лучше всего держит энергетический ресурс жировая ткань, а значит, в холода при планировании рациона следует обращать внимание прежде всего на жиры и белки. «В рацион в обязательном порядке нужно добавить сало. Оно содержит насыщенные жиры, которые организм не станет откладывать про запас, а будет активно использовать в каждодневной повседневной работе», — сказала она.

Также, по словам Лазуренко, в сале содержится арахидоновая кислота, благотворно влияющая на работу нервной системы и помогающая защититься от болезни Альцгеймера.

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Диетолог обратила внимание и на то, что для согревания человеку нужно достаточное количество мышечной массы. «С этим нам помогает белок животного происхождения. Это яйца, мясо, рыба, птица, кисломолочные продукты», — объяснила Лазуренко, призвав делать рацион разнообразным.

Кроме того, продолжила врач, в меню должно быть много витаминов. «Можно обратить внимание на ферментированные продукты: квашеную капусту, соленые огурцы. Но, естественно, при употреблении этих продуктов всегда нужно помнить, что они соленые, и не есть их слишком много», — предупредила она, добавив, что в противном случае в организме может задерживаться жидкость, и на сердечно-сосудистую систему будет оказываться лишняя нагрузка.

Ранее психиатр Елена Николаева перечислила провоцирующие расстройства сна продукты. По ее словам, чтобы предотвратить бессонницу, нужно отказаться от сладкого.

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Александра Лисица
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Диетолог подсказала неочевидный согревающий в холод продукт
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