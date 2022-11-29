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09:51, 29 ноября 2022Россия

В Крыму обрушилась постройка многоквартирного дома

Прокуратура организовала проверку после обрушения пристройки многоквартирного дома в Керчи
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Прокуратура Крыма организовала проверку после обрушения пристройки многоквартирного дома в Керчи. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Накануне о произошедшем рассказал глава керченской администрации Святослав Брусаков. В Telegram-канале он уточнил, что все произошло в доме № 12 на улице Суворова.

«Территория предварительно была ограждена из-за состояния пристройки, сам дом не пострадал, угрозы для жизни жильцов нет, люди расселяться не хотят», — написал глава администрации.

Брусаков не стал указывать, являлась ли пристроенная часть к дому законной.

Ранее сообщалось, что подъезд жилого дома на Сахалине обрушился из-за взрыва газа. В результате ЧП погибли 10 человек.

Кроме того, еще два человека были доставлены в больницу, еще четверо получают медицинскую помощь амбулаторно.

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Анна Щербакова
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