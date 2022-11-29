В Крыму обрушилась постройка многоквартирного дома
Прокуратура Крыма организовала проверку после обрушения пристройки многоквартирного дома в Керчи. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
Накануне о произошедшем рассказал глава керченской администрации Святослав Брусаков. В Telegram-канале он уточнил, что все произошло в доме № 12 на улице Суворова.
«Территория предварительно была ограждена из-за состояния пристройки, сам дом не пострадал, угрозы для жизни жильцов нет, люди расселяться не хотят», — написал глава администрации.
Брусаков не стал указывать, являлась ли пристроенная часть к дому законной.
Ранее сообщалось, что подъезд жилого дома на Сахалине обрушился из-за взрыва газа. В результате ЧП погибли 10 человек.
Кроме того, еще два человека были доставлены в больницу, еще четверо получают медицинскую помощь амбулаторно.