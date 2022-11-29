Фитнес-блогер развеяла самые популярные заблуждения о тренировках

Фитнес-блогер Легенькая: боль в мышцах после тренировок не является нормой

Сильное чувство голода и боль в мышцах после занятий спортом не являются нормой, заявила фитнес-блогер Мария Легенькая. В беседе с Life.ru она развеяла эти и другие самые популярные заблуждения о тренировках.

В первую очередь, по ее словам, не нужно тренироваться ежедневно. «На самом деле каждый день заниматься спортом — это верный путь к переутомлению, из-за которого можно подорвать здоровье или устать и вовсе бросить фитнес», — предупредила она. То же касается, по ее словам, объема нагрузки — его должен определять тренер, чтобы избежать перетренированности и истощения у клиента.

Боль в мышцах, вопреки расхожему мнению не должна быть постоянным спутников тренирующихся, утверждает фитнес-блогер. «Боль в мышцах есть только у новичков. Если в фитнесе вы уже давно, а она есть, то это указывает на большую нагрузку», — предостерегла она. Не должно после тренировки возникать и сильного чувства голода. «После правильной тренировки выработка гормона насыщения увеличивается в два раза, поэтому аппетит снижается. А сильный голод говорит о том, что что-то идет не так», — предупредила Легенькая.

Еще один миф, который опровергает фитнес-блогер, — предубеждение, что женщина якобы может испортить фигуру силовыми тренировками. «Наоборот, это неизменный атрибут улучшения фигуры. Но перебарщивать в данном случае не стоит, если нет цели стать похожей на известных бодибилдерш», — пояснила специалистка.

Также Легенькая попросила не считать, что беговая дорожка в зале лучше стадиона или парка — по ее словам, на свежем воздухе сжигается на 10 процентов больше калорий, чем в зале.

Кроме того, она попросила не пропускать тренировки, пить воду во время занятий спортом, чтобы избежать потери влаги, не жалеть времени на растяжку и разогрев, а также следить за питанием даже при регулярных тренировках. «Без контроля калорийности рациона не получится похудеть. Например, бойцы сумо могут на шпагат сесть и сделать кувырок, но фигуры у них специфические», — обратила внимание Легенькая.

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