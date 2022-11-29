Экс-главу кабмина Херсонской области вернули на работу в Калининград

Калининградский губернатор Алиханов вернул на работу экс-главу кабмина Херсонщины Елисеева

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов вернул на работу в регион Сергея Елисеева, который ранее был председателем кабмина Херсонской области. Указ о его назначении был опубликован на официальном портале правовой информации.

«Ввести в состав правительства Калининградской области Елисеева Сергея Владимировича, первого заместителя председателя правительства Калининградской области — руководителя аппарата правительства Калининградской области», — отмечается в тексте документа.

До этого сообщалось, что главой кабмина Херсонской области стал Андрей Алексеенко, а Елисеева отправили в Калининградскую область. В херсонской администрации подчеркнули, что его наградили орденом Мужества «за налаживание процессов интеграции нового региона в состав Российской Федерации и успешное проведение референдума».

О переводе Елисеева на работу в правительство Херсонской области стало известно в июле. Он проходил обучение в Высшей школе государственного управления (ВШГУ).

