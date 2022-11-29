Российский губернатор озвучил потери среди мобилизованных в регионе

Владимирский губернатор Авдеев заявил о гибели четырех мобилизованных из региона

Четверо мобилизованных из Владимирской области погибли в зоне специальной военной операции. Такие потери озвучил губернатор российского региона Александр Авдеев, его цитирует «Зебра-ТВ».

«По официальным данным Министерства обороны, из числа мобилизованных у нас подтвержден один погибший. Но я точно знаю, что их как минимум четыре. Еще по нескольким людям проводится проверка. Это точно, не десятки и сотни, не половина полка полегло, как пишут и наводят панику», — сказал Авдеев.

По его словам, полки с мобилизованными из Владимирской области одними из первых отправились в зону СВО. Первая отправка была 11 октября, вторая — 23 октября и третья — в конце ноября. Губернатор считает, что первым полкам из региона пришлось тяжелее всего, так как они адаптировались не в учебном центре, а в условиях военных действий.

Глава российского региона также сообщил, что около 20-23 человек из Владимирской области находятся в больницах после получения ранения в зоне СВО, власти знают об их местонахождении. В плен попали около 15 военнослужащих из числа контрактников и добровольцев из Владимирской области, сообщил Авдеев и подчеркнул, что за последний месяц из плена вернули троих уроженцев Владимирской области.

7 октября Авдеев сообщал, что с момента объявления в России частичной мобилизации призвали во Владимирской области по ошибке было призвано 123 жителя, среди них 72 человека были возвращены домой по медицинским показаниям.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о ее завершении и достижении всех поставленных целей.