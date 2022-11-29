Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:48, 29 ноября 2022Россия

Российский губернатор озвучил потери среди мобилизованных в регионе

Владимирский губернатор Авдеев заявил о гибели четырех мобилизованных из региона
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Александр Река / ТАСС

Четверо мобилизованных из Владимирской области погибли в зоне специальной военной операции. Такие потери озвучил губернатор российского региона Александр Авдеев, его цитирует «Зебра-ТВ».

«По официальным данным Министерства обороны, из числа мобилизованных у нас подтвержден один погибший. Но я точно знаю, что их как минимум четыре. Еще по нескольким людям проводится проверка. Это точно, не десятки и сотни, не половина полка полегло, как пишут и наводят панику», — сказал Авдеев.

Материалы по теме:
«Опасно просто их присутствие там» Миллионы россиян страдают из-за болезней психики. Почему их пытаются мобилизовать?
«Опасно просто их присутствие там»Миллионы россиян страдают из-за болезней психики. Почему их пытаются мобилизовать?
24 октября 2022
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически» Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически»Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
28 сентября 2022

По его словам, полки с мобилизованными из Владимирской области одними из первых отправились в зону СВО. Первая отправка была 11 октября, вторая — 23 октября и третья — в конце ноября. Губернатор считает, что первым полкам из региона пришлось тяжелее всего, так как они адаптировались не в учебном центре, а в условиях военных действий.

Глава российского региона также сообщил, что около 20-23 человек из Владимирской области находятся в больницах после получения ранения в зоне СВО, власти знают об их местонахождении. В плен попали около 15 военнослужащих из числа контрактников и добровольцев из Владимирской области, сообщил Авдеев и подчеркнул, что за последний месяц из плена вернули троих уроженцев Владимирской области.

7 октября Авдеев сообщал, что с момента объявления в России частичной мобилизации призвали во Владимирской области по ошибке было призвано 123 жителя, среди них 72 человека были возвращены домой по медицинским показаниям.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о ее завершении и достижении всех поставленных целей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны России заявило о продолжении наступления на донецком направлении
В Москве установят памятник Юрию Шатунову
Болеющего Саакашвили уличили в курении электронных сигарет
Пушков прокомментировал условия Венгрии для созыва комиссии Украина — НАТО
Россиян предостерегли от неправильной утилизации техники и батреек
В Европе разрешили звонить и пользоваться интернетом в самолетах
В ФИФА ответили на требование Португалии переписать гол в матче ЧМ на Роналду
В Lamoda отреагировали на желание иностранной компании купить ее бизнес
Польша изменит условия помощи украинским беженцам
Инфекционист оценил вероятность заразиться менингитом через посылку Ozon
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.