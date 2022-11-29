Названы претендующие на места магазинов H&M в России бренды

«Известия»: «Аскона», KOTON и LC Waikiki откроют магазины на месте H&M в России

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин назвал бренды, которые займут места магазинов H&M в России. Об этом сообщает издание «Известия».

По его словам, помимо таких марок, как Zarina, Befree, Love Republic, Lime и «Снежная королева», на освобожденные шведским ретейлером места претендует «Аскона», а также турецкие бренды KOTON и LC Waikiki. При этом эксперт отметил, что площадь торговых помещений, который занимал H&M, составляет две тысячи квадратных метров. Однако в данном формате работают не все вышеперечисленные компании, поэтому на площадях планируется открыть несколько магазинов.

Кроме того, Люлин рассказал, что в некоторых случаях на торговых площадках H&M могут появиться универмаги российских дизайнеров, например «Телеграф», SLAVA и «Место».

Ранее сообщалось, что H&M в России заменят магазины отечественных брендов. По словам руководителя направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежды Цветковой, торговые площадки шведского ретейлера займут Lime, «Снежная королева», а также входящие в группу компаний Melon Fashion Group (МФГ) Zarina, Befree, Sela, Love Republic.

18 июля H&M объявил о сворачивании бизнеса в России на фоне проблем с ведением работы и нестабильной политической ситуации.