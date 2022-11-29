Инфляция в европейской стране неожиданно упала до рекордно низкого показателя

Годовая инфляция в Испании в ноябре упала до рекордно низкого показателя в 6,8%

Годовая инфляция в Испании в ноябре неожиданно упала до 6,8 процента, что стало рекордно низким показателем с января 2022 года (6,1 процента), сообщается на сайте национального института статистики страны (INE).

Замедление индекса потребительских цен зафиксировано в этой европейской стране уже четвертый месяц подряд. Эксперты объясняют тенденцию снижением цен на топливо и электроэнергию. По итогам июля инфляция в Испании ускорилась до 10,8 процента, что оказалось самым высоким показателем с 1984 года.

Глобальная инфляция достигла максимума и в ближайшие месяцы должна начать замедляться, считают эксперты, опрошенные Financial Times.

Снижение инфляционного давления фиксируется в развитых странах, в частности, в Испании и Португалии, а в развивающихся странах, например, в Бразилии, Таиланде и Чили темпы инфляции уже прошли пик.