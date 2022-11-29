Итальянский генерал призвал НАТО вспомнить о регионе с растущим влиянием России

Итальянский генерал призвал НАТО сосредоточиться на Ираке на фоне растущего влияния Москвы

Ирак — один из самых сложных регионов для НАТО, где, с одной стороны, постоянно растет влияние Москвы и Тегерана, а, с другой стороны, где располагается довольно ограниченный контингент военных альянса. Об этом заявил итальянский генерал Джованни Иануччи, призывая представителей альянса сосредоточиться на обеспечении безопасности Ирака и исправлении ошибок. Его интервью опубликовала Repubblica.

По его мнению, НАТО уже старается действовать так, чтобы не повторять старых ошибок: сотрудничает с местными властями и избегает разговоров с позиций, которые могли бы свидетельствовать о вооруженном вмешательстве Запада в дела страны.

«У нас совершенно новая модель работы в рамках НАТО. Мы находимся в Багдаде, чтобы помочь местным: миссия хорошо воспринимается политиками и населением, потому что она небольшая, маневренная, небоевая и находится здесь по их приглашению. Это преимущество», — считает Иануччи.

При этом он напомнил о растущем влиянии России и Ирана и подчеркнул, что сближение между этими странами могло быть результатом развития конфликта на Украине. В связи с этим НАТО пытается предугадать возможные кризисы и предотвратить их, отметил генерал. По его словам, большой упор сделан на развитие институтов власти в Ираке.

Вторжение США и их союзников в Ирак началось в 2003 году. С тех пор военный контингент в стране сократили, однако НАТО все равно оставляет там часть миссии.