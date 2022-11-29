Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:05, 29 ноября 2022Россия

Зеленского назвали источником дезинформации на форуме ООН

На форуме ООН Зеленского назвали источником дезинформации после слов об инциденте в Польше

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президента Украины Владимира Зеленского назвали источником дезинформации на 17-м Форуме ООН по управлению интернетом в Эфиопии. Об этом сообщается в Telegram ведущего «Соловьев Live» Владимира Соловьева.

В канале опубликована видеозапись, на которой запечатлен отрывок выступления руководителя отдела стратегических направлений АНО «Диалог» Тимофея Ви на сессии. Представитель от России, говоря о фейках в сети, напомнил слушателям о ракетном инциденте в Польше.

«Расследование показало, что это была украинская ракета. Несмотря на это господин Зеленский продолжает утверждать, что это была российская ракета. Определяете ли вы его в этом случае как источник дезинформации?» — спросил он у собравшихся экспертов.

В результате специалисты пришли к мнению, что ракета действительно была украинской, а значит, Зеленский сказал неправду.

Падение ракет в районе польского села Пшеводув, в результате которого погибли два человека, произошло 15 ноября. Президент США Джо Байден назвал случившееся результатом работы украинской системы противовоздушной обороны. Такую же версию произошедшего выдвинул глава Польши Анджей Дуда.

При этом Зеленский долгое время отвергал подобные доводы, но впоследствии несколько изменил позицию и допустил, что Киев «не знает на 100 процентов», что именно произошло.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В НАТО задумались о поставках на Украину систем ПВО Patriot
Samsung разрешит ремонт смартфонов и часов
Отец заставил трехлетнего сына заплатить за поцарапанные машины
Сжегший заживо россиянку подросток избежал наказания из-за юного возраста
Машина скорой помощи перевернулась в Москве и попала на видео
Звездный парикмахер раскрыл три способа стать стройнее с помощью причесок
Вероятность вооруженного конфликта в Арктике оценили
В ОБСЕ объяснили решение США не признавать Россию страной-спонсором терроризма
Стали известны еще два участника плей-офф чемпионата мира-2022
Центробанк решил не выкупать заблокированные активы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.