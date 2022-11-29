Зеленского назвали источником дезинформации на форуме ООН

На форуме ООН Зеленского назвали источником дезинформации после слов об инциденте в Польше

Президента Украины Владимира Зеленского назвали источником дезинформации на 17-м Форуме ООН по управлению интернетом в Эфиопии. Об этом сообщается в Telegram ведущего «Соловьев Live» Владимира Соловьева.

В канале опубликована видеозапись, на которой запечатлен отрывок выступления руководителя отдела стратегических направлений АНО «Диалог» Тимофея Ви на сессии. Представитель от России, говоря о фейках в сети, напомнил слушателям о ракетном инциденте в Польше.

«Расследование показало, что это была украинская ракета. Несмотря на это господин Зеленский продолжает утверждать, что это была российская ракета. Определяете ли вы его в этом случае как источник дезинформации?» — спросил он у собравшихся экспертов.

В результате специалисты пришли к мнению, что ракета действительно была украинской, а значит, Зеленский сказал неправду.

Падение ракет в районе польского села Пшеводув, в результате которого погибли два человека, произошло 15 ноября. Президент США Джо Байден назвал случившееся результатом работы украинской системы противовоздушной обороны. Такую же версию произошедшего выдвинул глава Польши Анджей Дуда.

При этом Зеленский долгое время отвергал подобные доводы, но впоследствии несколько изменил позицию и допустил, что Киев «не знает на 100 процентов», что именно произошло.