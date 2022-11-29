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07:36, 29 ноября 2022Бывший СССР

Казахстан зафиксировал рост переводов из России в октябре в 13 раз

Нацбанк Казахстана зафиксировал рост переводов из России в 13 раз в октябре

Фото: Maksim Konstantinov/ Globallookpress.com

Национальный банк Казахстана зафиксировал рост переводов из России в 13 раз в октябре, об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику регулятора.

Отмечается, что в октябре при помощи систем денежных переводов «Золотая корона», «Юнистрим» и Contact было отправлено 42,7 млрд тенге (5,6 миллиарда рублей).

Было совершено 123,4 тысячи транзакций, отметили в Нацбанке Кахахстана. Россия стала лидером по объему перечислений из-за рубежа, доля от общей суммы составила 57,5 процента. На втором месте оказалась Киргизия с долей в 14 процентов (10,4 миллиарда тенге).

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, что курс казахстанского тенге слегка подрастет в связи с повышенным спросом на операции в этой валюте. Однако это не значит, что ее стоит рассматривать как инструмент для инвестиций.

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Марина Совина
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