В Кремле высказались о возвращении смертной казни в России

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждалось возвращение смертной казни в России

В Кремле не обсуждался вопрос отмены моратория на смертную казнь. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«У нас не было обсуждений этого вопроса», — заявил он.

Так Песков ответил на вопрос журналистов о том, согласны ли в Кремле с главой Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным, заявившим, что в стране сейчас нет законодательных условий для отмены моратория и что этот вопрос не стоит.

В начале ноября возвращение смертной казни в РФ допустил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он заявил, что мораторий на эту меру наказания при необходимости можно преодолеть. Для этого, по его словам, потребуется изменить правовые позиции Конституционного суда России. Песков после этого заявил, что дискуссия об отмене моратория в Кремле не ведется.

Во вторник, 29 ноября, о возобновлении смертной казни в стране высказался Валерий Зорькин. Он заявил, что напряженный период в истории не должен стать поводом для возвращения к такой мере наказания. Глава Конституционного суда также добавил, что для возвращения смертной казни в РФ следовало бы принять новую Конституцию.