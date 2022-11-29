Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:05, 29 ноября 2022Россия

В Кремле высказались о возвращении смертной казни в России

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждалось возвращение смертной казни в России

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Кремле не обсуждался вопрос отмены моратория на смертную казнь. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«У нас не было обсуждений этого вопроса», — заявил он.

Так Песков ответил на вопрос журналистов о том, согласны ли в Кремле с главой Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным, заявившим, что в стране сейчас нет законодательных условий для отмены моратория и что этот вопрос не стоит.

В начале ноября возвращение смертной казни в РФ допустил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он заявил, что мораторий на эту меру наказания при необходимости можно преодолеть. Для этого, по его словам, потребуется изменить правовые позиции Конституционного суда России. Песков после этого заявил, что дискуссия об отмене моратория в Кремле не ведется.

Во вторник, 29 ноября, о возобновлении смертной казни в стране высказался Валерий Зорькин. Он заявил, что напряженный период в истории не должен стать поводом для возвращения к такой мере наказания. Глава Конституционного суда также добавил, что для возвращения смертной казни в РФ следовало бы принять новую Конституцию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Матюхина
Обсудить
Последние новости
Украина получила четыре реактивные системы залпового огня от Франции
В нескольких областях Украины повторно объявили воздушную тревогу
Европе предрекли тяжелый миграционный кризис
Стало известно о массовых случаях подделки россиянами ВНЖ в странах Евросоюза
В США назвали самый совершенный самолет ВВС
Российские военнослужащие ударили мощной артиллерией по спецотряду Украины
Россия попросила у Индии запчасти для самолетов и автомобилей
Масочный режим ввели на складе популярного маркетплейса в России из-за менингита
В Кремле высказались о возвращении смертной казни в России
Опубликована карта боевых действий на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.