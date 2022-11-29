Стало известно об убийстве украинскими военными семьи в Херсонской области

На подконтрольном Украины правобережье Херсонской области насмерть забили мать и сына

На подконтрольной Киеву правобережной части Херсонской области украинские военные убили мать и сына из-за денег, рассказал глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов, пишет РИА Новости.

По его словам, на этой территории происходят внесудебные расправы. «Неугодных, на которых показали пальцем украинские агенты, или просто были кем-то недовольны в личной жизни, просто забивали насмерть», — уточнил он. Глава администрации подчеркнул, что семью, мать и сына, «забили до полусмерти», требуя деньги. «А потом мы узнали, что мать и сына забили», — добавил он.

Происходящее на занятых Вооруженными силами Украины (ВСУ) районах правобережной части Херсонской области он назвал «разгулом нацистского террора». «То есть расправляются с теми, кто им представляется неугодными. Без соблюдения какой-либо законности и каких-либо прав», — объяснил он. Барбашов указал на то, что Запад поддерживает действия Киева.

Ранее стало известно об аресте сотрудников российской администрации Снигиревки.