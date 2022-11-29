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04:46, 29 ноября 2022Россия

Стало известно об аресте сотрудников российской администрации Снигиревки

Мэр Снигиревки Барбашов: Киев арестовал сотрудников российской администрации в городе

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киевские власти, контролирующие сейчас Снигиревский район Херсонской области после выхода оттуда российских войск, арестовали как минимум двоих сотрудников местной администрации, пишет РИА Новости со ссылкой на мэра города Юрия Барбашова.

По его словам, сотрудники администрации занимались выплатами по российским социальным программам. «В Снигиревке, так же как и по всей Херсонской области, так же, как в Херсоне, происходит разгул террора — безрассудного, бессудного, бесчеловечного террора», — подчеркнул руководитель города.

Он уточнил, что арестованные сотрудники «фактически спасали людей» — они оформляли пенсионные выплаты.

Ранее внештатный советник врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо Александр Малькевич заявил о казни украинскими бойцами не менее 100 мирных жителей в Херсоне.

Референдумы о вхождении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ прошли с 23 по 27 сентября. 30 сентября состоялась церемония подписания договоров в Кремле.

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Марина Совина
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