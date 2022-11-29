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07:11, 29 ноября 2022Мир

Сирийские курды попросили Россию помочь в защите их территории

Курдский альянс попросил РФ помочь договориться с властями Сирии для защиты территории

Фото: Unsplash.com

Курдский альянс «Силы демократической Сирии» (СДС) попросил Россию помочь договориться с официальными властями в Дамаске для защиты подконтрольной формированию территории на северо-востоке государства. Об этом сообщил телеканалу «Аль-Хадас» представитель СДС Арам Хана, его слова приводит ТАСС.

«Мы обратились с просьбой к представителям России выступить инициаторами нашего соглашения о координации действий с официальными властями в Дамаске для защиты нашей территории», — заявил он.

Отмечается, что с российской стороной была проведена встреча, на которой альянсу «Силы демократической Сирии» были представлены условия Турции. СДС, в свою очередь, предложения отверг.

Арам Хана добавил, что Соединенные Штаты подтвердили неприятие военной операции Анкары на северо-востоке Сирии, однако не предприняли серьезных шагов для урегулирования конфликта.

Ранее стало известно, что Турция потребовала от курдских формирований «Сирийских демократических сил» покинуть три города в сирийской провинции Алеппо. Речь идет о выводе сил из Манбиджа, Айн-аль-Араба и Телль-Рифата.

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Марина Совина
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