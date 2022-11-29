Турция потребовала от курдских формирований покинуть три города в Сирии

Al Jazeera: Турция требует от курдских формирований покинуть три города в сирийской Алеппо

Турция требует от курдских формирований «Сирийских демократических сил» (SDF) покинуть три города в сирийской провинции Алеппо. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera, передает РИА Новости.

По информации его турецких источников, речь идет о выводе сил из Манбиджа, Айн-аль-Араба и Телль-Рифата.

Отмечается, что Анкара согласна на возвращение в эти города официальных институтов сирийской власти. Уточняется, что Россия предпринимает усилия, чтобы удовлетворить требования Турции и избежать военной операции. Для их выполнения был дан срок.

20 и 21 ноября Турция нанесла авиаудары по территории Сирии и Ирака в рамках операции «Коготь-меч». Целью действий Анкара назвала уничтожение баз курдских боевиков, причастных к недавнему теракту в Стамбуле. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган также обвинил Россию в безответственном отношении к своим обязательствам по урегулированию сирийского кризиса.