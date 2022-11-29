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03:20, 29 ноября 2022Мир

Турция потребовала от курдских формирований покинуть три города в Сирии

Al Jazeera: Турция требует от курдских формирований покинуть три города в сирийской Алеппо

Фото: Pixabay

Турция требует от курдских формирований «Сирийских демократических сил» (SDF) покинуть три города в сирийской провинции Алеппо. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera, передает РИА Новости.

По информации его турецких источников, речь идет о выводе сил из Манбиджа, Айн-аль-Араба и Телль-Рифата.

Отмечается, что Анкара согласна на возвращение в эти города официальных институтов сирийской власти. Уточняется, что Россия предпринимает усилия, чтобы удовлетворить требования Турции и избежать военной операции. Для их выполнения был дан срок.

20 и 21 ноября Турция нанесла авиаудары по территории Сирии и Ирака в рамках операции «Коготь-меч». Целью действий Анкара назвала уничтожение баз курдских боевиков, причастных к недавнему теракту в Стамбуле. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган также обвинил Россию в безответственном отношении к своим обязательствам по урегулированию сирийского кризиса.

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Марина Совина
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