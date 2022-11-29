Инфекционист оценил вероятность заразиться менингитом через посылку Ozon

Инфекционист Вознесенский: заразиться менингитом через посылку Ozon практически невозможно

Заразиться менингитом через посылку со склада Ozon, где выявили случаи заболевания, практически невозможно, вероятность почти нулевая. Такую оценку озвучил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Его слова во вторник, 29 ноября, приводит «Говорит Москва».

«С вероятностью, близкой к 100 процентам, заболевание передается воздушно-капельным путем, как и COVID-19. Но при данном заболевании заразность гораздо меньше, чем у вирусной инфекции. Вероятность того, что это будет передаваться через какие-то предметы личного обихода, через посылки, стремится к нулю. Тут беспокоиться не о чем», — заявил Вознесенский.

О случаях заболевания менингитом среди работников склада маркетплейса в Подмосковье стало известно 28 ноября. В Ozon подтвердили информацию, отметив при этом, что о массовой вспышке речи не идет.

Известно также, что еще 15 человек поступили в больницу с признаками ОРВИ. Вознесенский предположил, что причиной такого числа заболевших могла стать плохая вентиляция и скученность людей в одном помещении.

Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук профессор Владимир Никифоров в разговоре с «Лентой.ру» также заявил, что заразиться менингитом, получив посылку со склада маркетплейса Ozon, нельзя.