Безопасность посылок Ozon после заболевания сотрудников менингитом оценили

Врач Никифоров заявил о безопасности посылок Ozon после заболеваний менингитом на складе

Менингитом нельзя заразиться, получив посылку со склада маркетплейса Ozon, где выявили случаи заболевания. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров.

«Это сугубо "воздушно-капельная инфекция", то есть она передается от больного носителя к здоровому только при кашле, чихании, только при довольно тесном контакте. Никаких других способов нет, поэтому можно спокойно какие угодно посылки получать», — рассказал врач.

Об этом же «Ленте.ру» заявили в пресс-службе компании. «Через товары инфекция не распространяется, поэтому за безопасность заказов для здоровья переживать не стоит. Менингококк распространяется воздушно-капельным путем от человека к человеку — только на близком расстоянии и при плотном контакте. Он может распространяться через посуду, но только если вы едите с заболевшим из одной тарелки или пьете из одной бутылки», — сообщили в Ozon.

О случаях заболевания менингитом среди работников склада маркетплейса в Московской области стало известно 28 ноября. В Ozon подтвердили информацию, отметив при этом, что о массовой вспышке речи не идет.