В НАТО рассказали о партнерстве с нейтральной Молдавией

Генсек НАТО Столтенберг сообщил об обсуждении партнерства с нейтральной Молдавией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что обсуждал с президентом Молдавии Майей Санду партнерство республики с альянсом. Об этом он заявил в ходе пресс-подхода, трансляция которого велась на сайте организации.

«Недавно я встретился с президентом Молдавии Майей Санду, и у нас состоялась очень обстоятельная дискуссия о том, как мы можем попытаться расширить наше партнерство, конечно, с учетом того факта, что Молдавия не стремится к членству в НАТО», — сказал генсек, отметив, что Молдавия сохраняет нейтральный статус.

Он подчеркнул, что НАТО и Европейский союз оказывают экономическую поддержку республике, чтобы помочь смягчить последствия военных действий на Украине.

Ранее в Молдавии провели опрос, результаты которого показали, что лишь 22 процента жителей страны хотят видеть ее в составе НАТО.