Москвичи передумали продавать большие квартиры

bnMap.pro и «РСТИ»: предложение больших квартир в Москве снизилось на 50 процентов

За год в Москве в продаже до рекордных значений снизилось количество больших квартир площадью более 150 квадратных метров. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные ресурса bnMap.pro и холдинга «РСТИ».

В течение года предложение подобного жилья сократилось более чем на 50 процентов. По словам экспертов, жители столицы передумали продавать премиальные квартиры. Большое жилье стало штучным товаром и эксклюзивным предложением, при этом стоимость квадратного метра начинается от миллиона рублей.

Эксперты отметили, что за год увеличился средний метраж объектов премиум-класса. Показатель достигал 178 квадратных метров, однако теперь он оценивается в 213 квадратных метров. «Разница в средних значениях площадей говорит о том, что крупные лоты уходят из экспозиции задолго до сдачи дома, а наименьшие площади задерживаются в продаже дольше», — объяснила управляющий партнер Dombook Ирина Доброхотова.

Ранее в NF Group пришли к выводу, что совокупный объем сделок с элитными новостройками в Москве по итогам 2022 года сократится на 44 процента, тем самым вернувшись на уровень 2017-2018 годов.