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01:22, 29 ноября 2022Мир

В Швейцарии заявили о потере нейтралитета из-за санкций против России

Политик Решти: Швейцария потеряла большую часть нейтралитета из-за санкций против РФ

Фото: Unsplash.com

Швейцария потеряла большую часть нейтралитета из-за санкций против России, такое мнение в интервью Neue Zürcher Zeitung выразил политик, экс-президент правоконсервативной Швейцарской народной партии Альберт Решти, передает ТАСС.

«При более дифференцированной политике и лучшей коммуникации Федеральный совет мог бы добиться того, чтобы Швейцария воспринималась как нейтральная страна, не вставая при этом на сторону России», — подчеркнул он.

Решти заявил, что страна ни в коем случае не должна поставлять оружие Украине, в противном случае она точно превратится в «партию войны».

Ранее стало известно, что в Швейцарии объявлен сбор подписей за нейтралитет страны по вопросам международных санкций и военных союзов. Его организовали представители Швейцарской народной партии (SVP), а также ряд ее сторонников.

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Марина Совина
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