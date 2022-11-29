В Кремле опровергли данные о передаче Путиным послания Макрону через Токаева

Песков: Путин не передавал Макрону «мессенджей» через Токаева, поехавшего в Париж

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что лидер страны Владимир Путин не передавал посланий коллеге из Франции Эммануэлю Макрону. Цитату приводит РИА Новости.

В Кремле также опровергли информацию о том, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев будет передавать Макрону какие-либо «мессенджи» от Путина. Политики провели встречу в Москве 27 ноября, они в том числе обсуждали транспортировку российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана. Из российской столицы Токаев планировал поехать в Париж.

Как ранее писало агентство Reuters, переговоры между Макроном и Путиным в принципе не планируется проводить до поездки французского лидера в США на этой неделе.