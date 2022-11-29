Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:24, 29 ноября 2022Мир

В Кремле опровергли данные о передаче Путиным послания Макрону через Токаева

Песков: Путин не передавал Макрону «мессенджей» через Токаева, поехавшего в Париж

Фото: Michael Bunel / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что лидер страны Владимир Путин не передавал посланий коллеге из Франции Эммануэлю Макрону. Цитату приводит РИА Новости.

В Кремле также опровергли информацию о том, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев будет передавать Макрону какие-либо «мессенджи» от Путина. Политики провели встречу в Москве 27 ноября, они в том числе обсуждали транспортировку российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана. Из российской столицы Токаев планировал поехать в Париж.

Как ранее писало агентство Reuters, переговоры между Макроном и Путиным в принципе не планируется проводить до поездки французского лидера в США на этой неделе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Кремле порассуждали о готовности Киева к переговорам с Москвой
Германия получит миллионы тонн газа из Катара
В двух областях Украины начались аварийные отключения света
В НАТО вернулись к идее передачи истребителей для ВСУ
Планировавший убить следователей по делу Галявиева признан невменяемым
Песков рассказал о реакции Путина на отставку Кудрина
На границе с Ростовской областью удар из HIMARS повредил железную дорогу
В Совфеде рекомендовали одобрить закон о запрете пропаганды ЛГБТ
В России перенесли запуск спутников «Экспресс»
Москвичи назвали желаемую сумму накоплений на 2023 год
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.