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12:35, 29 ноября 2022Россия

В Совфеде рекомендовали одобрить закон о запрете пропаганды ЛГБТ

Профильный комитет Совфеда рекомендовал палате одобрить закон о запрете пропаганды ЛГБТ

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал закон о запрете пропаганды нетрадиционных отношений и педофилии и рекомендовал одобрить документ на пленарном заседании. Об этом во вторник, 29 ноября, пишет РИА Новости.

Нормативный правовой акт предполагает введение запрета на пропаганду ЛГБТ, педофилии, а также на распространение данных об ЛГБТ в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Также документом запрещаются призывы к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе. Ограничения также затронут компьютерные игры.

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Разработанный более чем 300 депутатами документ принят парламентариями во втором чтении 23 ноября, а в третьем — 24 ноября.

В пояснительной записке к закону депутаты объясняли значение расширения ответственности за пропаганду ЛГБТ тем, что нетрадиционные ценности способны негативно влиять не только на неокрепшую психику детей, но и на демографические показатели.

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Евгения Куликова
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