Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:33, 29 ноября 2022Из жизни

Женщина проглотила исцеляющий от всех болезней чудо-камень и попала в больницу

VN Express: страдавшая от кашля женщина проглотила чудо-камень и попала в больницу

Фото: Bac Giang General Hospital

Страдавшая от кашля жительница вьетнамской провинции Бакзянг проглотила купленный у мошенников «чудодейственный» камень, который якобы должен был стать панацеей и исцелить от всех болезней, и попала в больницу. Об этом сообщает VN Express.

70-летняя женщина в течение длительного времени страдала от кашля. Чтобы излечиться от недуга, пенсионерка приобрела чудо-камень, который, как заявляли продавцы, должен был вылечить любую болезнь. Согласно рекламе, для излечения достаточно было держать товар во рту.

Материалы по теме:
«Я чувствовал, что реальность вокруг меня меняется» Как ученый исследовал обманщиков и понял, что сам попал в центр заговора, и все вокруг — ложь
«Я чувствовал, что реальность вокруг меня меняется»Как ученый исследовал обманщиков и понял, что сам попал в центр заговора, и все вокруг — ложь
1 июня 2020
Идеальный незнакомец Аферист притворялся агентом ЦРУ и обольщал женщин. Его тайну не могли раскрыть долгие годы
Идеальный незнакомецАферист притворялся агентом ЦРУ и обольщал женщин. Его тайну не могли раскрыть долгие годы
14 июня 2020

Следуя инструкции, женщина положила камень в рот, пошла спать и случайно проглотила его. Проснувшись, она ощутила сильную боль в горле и запаниковала. Родственники отвезли ее в больницу.

В медицинском учреждении пациентке сделали рентгеновский снимок, на котором был виден застрявший в пищеводе объект размером около двух сантиметров. В ходе операции хирурги при помощи эндоскопа извлекли камень. Сейчас состояние пациентки оценивается как стабильное.

Врачи призвали людей не доверять медицинским продуктам сомнительного происхождения, которые продаются в интернете. При случайном проглатывании посторонних предметов следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью и не пытаться извлечь их самостоятельно в домашних условиях.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида судят семью, которая выдавала отбеливатель за чудодейственное лекарство от COVID-19 и других болезней. На продаже токсичных химикатов семья заработала миллион долларов (61,1 миллиона рублей).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
В НАТО задумались о поставках на Украину систем ПВО Patriot
Samsung разрешит ремонт смартфонов и часов
Отец заставил трехлетнего сына заплатить за поцарапанные машины
Сжегший заживо россиянку подросток избежал наказания из-за юного возраста
Машина скорой помощи перевернулась в Москве и попала на видео
Звездный парикмахер раскрыл три способа стать стройнее с помощью причесок
Вероятность вооруженного конфликта в Арктике оценили
В ОБСЕ объяснили решение США не признавать Россию страной-спонсором терроризма
Стали известны еще два участника плей-офф чемпионата мира-2022
Центробанк решил не выкупать заблокированные активы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.