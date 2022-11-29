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23:21, 29 ноября 2022Мир

Пентагон занялся поиском новых возможностей доставки оружия БПЛА

Минобороны США разыскивает подрядчиков для поиска новых способов доставки оружия БПЛА

Фото: Oscar J. Barroso / Globallookpress.com

Министерство обороны США находится в поиске подрядчиков для проведения исследовательских разработок для поиска новых способов доставки летального и нелетального оружия с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в опубликованном документе Пентагона.

«Командно-исследовательский офис армии по заключению контрактов выпускает общий запрос на проведение рыночного исследования с целью выявить стороны, которые заинтересованы и имеют ресурсы для изучения возможностей доставки летальных и нелетальных вооружений беспилотными летательными системами», — говорится в тексте.

В ноябре стало известно об отказе Соединенных Штатов передать Украине высокотехнологичные разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) MQ-1C Gray Eagle («Серый орел»). Уточнялось, что данное решение связано с опасениями Пентагона из-за возможного обострения конфликта.

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Варвара Кузьмина
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