Пентагон занялся поиском новых возможностей доставки оружия БПЛА

Минобороны США разыскивает подрядчиков для поиска новых способов доставки оружия БПЛА

Министерство обороны США находится в поиске подрядчиков для проведения исследовательских разработок для поиска новых способов доставки летального и нелетального оружия с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в опубликованном документе Пентагона.

«Командно-исследовательский офис армии по заключению контрактов выпускает общий запрос на проведение рыночного исследования с целью выявить стороны, которые заинтересованы и имеют ресурсы для изучения возможностей доставки летальных и нелетальных вооружений беспилотными летательными системами», — говорится в тексте.

В ноябре стало известно об отказе Соединенных Штатов передать Украине высокотехнологичные разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) MQ-1C Gray Eagle («Серый орел»). Уточнялось, что данное решение связано с опасениями Пентагона из-за возможного обострения конфликта.