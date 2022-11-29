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13:22, 29 ноября 2022Мир

В Турции оценили возможность решить украинский конфликт

Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что решить украинский конфликт переговорами все сложнее
Мевлют Чавушоглу

Мевлют Чавушоглу. Фото: Umit Bektas / Reuters

Возможность решения украинского конфликта с помощью переговоров все менее вероятна, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Его слова приводит «Интерфакс».

«Переговорного решения достичь становится все сложнее», — сказал он, добавив, что альтернативного выхода из ситуации на Украине нет.

Глава ведомства также оценил заявления с критикой в адрес сложившегося положения дел. По его словам, такие высказывания не помогут решить проблему, однако Анкара пытается действовать и проявить изобретательность для установления справедливого мира.

Министр напомнил, что Турция уже была организатором переговоров делегаций Москвы и Киева. Он отметил, что Анкара является посредником в зерновой сделке по вывозу украинской сельхозпродукции по Черному морю.

Ранее в Кремле объяснили, почему переговоры с Украиной невозможны. «Действительно, сейчас никакие переговоры невозможны, потому что их абсолютно отрицает украинская сторона. Специальная военная операция продолжается», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Виктория Кондратьева
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