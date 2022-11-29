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19:38, 29 ноября 2022Мир

Китайская полиция залила протестующих водой

Sky News: в Китае полиция залила водой протесты против строгих мер борьбы с COVID-19

Фото: Thomas Peter / Reuters

В Китае полиция залила водой протестующих против строгих мер борьбы с COVID-19. Об этом сообщает Sky News.

Уточняется, что в Цзинане участники митинга вступили в столкновение с сотрудниками правоохранительных органов, следящими за соблюдением мер, направленных против распространения COVID-19. Эти протесты стали крупнейшим выступлением против правящей коммунистической партии за последние десятилетия.

Ранее в китайские власти решили ослабить коронавирусные ограничения на фоне протестов. При этом органы здравоохранения в Пекине считают необходимым выделить зоны повышенного риска заражения в городе.

С прошлой недели в стране проходят протесты. Поводом стал пожар в городе Урумчи в Синцзяне, при котором погибли 10 человек. Тогда сообщали, что из-за ограничений на передвижение, введенных из-за COVID-19, не удалось спасти людей.

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Виктория Кондратьева
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