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14:58, 29 ноября 2022Россия

В граничащем с Украиной российском регионе сообщили о работе системы ПВО

Очевидцы сообщили о срабатывании системы ПВО в Белгородской области

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

В граничащей с Украиной Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Жесть Белгород» со ссылкой на сообщения очевидцев.

В каком районе российского региона сработала система ПВО, не уточняется.

Официального подтверждения этой информации пока нет, власти региона никак не комментировали сообщения о работе ПВО.

Ранее стало известно, что поселок Теткино в Курской области был обстрелян со стороны Вооруженных сил Украины. Было зафиксировано около десяти попаданий снарядов по расположенным в поселке зданиям.

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Марк Леонов
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