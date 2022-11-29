В граничащем с Украиной российском регионе сообщили о работе системы ПВО

Очевидцы сообщили о срабатывании системы ПВО в Белгородской области

В граничащей с Украиной Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Жесть Белгород» со ссылкой на сообщения очевидцев.

В каком районе российского региона сработала система ПВО, не уточняется.

Официального подтверждения этой информации пока нет, власти региона никак не комментировали сообщения о работе ПВО.

Ранее стало известно, что поселок Теткино в Курской области был обстрелян со стороны Вооруженных сил Украины. Было зафиксировано около десяти попаданий снарядов по расположенным в поселке зданиям.