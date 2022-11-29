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18:48, 29 ноября 2022Интернет и СМИ

В США назвали нереалистичными планы Украины по захвату Крыма

Обозреватель TAC Род Дреер назвал планы Украины по захвату Крыма нереалистичными

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

Обозреватель Род Дреер (Rod Dreher) из США назвал нереалистичными планы Украины по захвату Крыма. Своим мнением он поделился в колонке для The American Conservative (ТАС).

Дреер рассказал, что недавно поспорил с другом из-за ситуации вокруг Украины.

«Мой друг считает, что конфликт не должен закончиться, пока Россия не будет полностью отброшена к прежним границам, а Украина не получит Крым. Я сказал ему, что это совершенно нереально, что это рецепт вечной эскалации», — написал обозреватель.

Евгения Наумова
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