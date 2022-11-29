В США назвали нереалистичными планы Украины по захвату Крыма

Обозреватель TAC Род Дреер назвал планы Украины по захвату Крыма нереалистичными

Обозреватель Род Дреер (Rod Dreher) из США назвал нереалистичными планы Украины по захвату Крыма. Своим мнением он поделился в колонке для The American Conservative (ТАС).

Дреер рассказал, что недавно поспорил с другом из-за ситуации вокруг Украины.

«Мой друг считает, что конфликт не должен закончиться, пока Россия не будет полностью отброшена к прежним границам, а Украина не получит Крым. Я сказал ему, что это совершенно нереально, что это рецепт вечной эскалации», — написал обозреватель.