Названы лучшие города России для заработка на комнатах

Самым выгодным городом в России для сдачи комнаты в аренду стал Киров

Выгоднее всего среди российских городов сдавать комнаты в аренду оказалось в Кирове — доходность подобных объектов оценили в 16,2 процента. К такому выводу пришли аналитики портала «Мир квартир», сообщает «Российская газета».

Эксперты проанализировали доходность комнат в 70 городах при условии, что владельцы сдают их круглый год и не тратят деньги на ремонт. Лучшим городом для заработка на комнатах также назвали Рязань с показателем в 14,5 процента. Доходность в 14,1 процента зафиксировали в Вологде и Ульяновске. На Нижний Тагил и Челябинск пришлось 13,2 и 13 процентов соответственно.

Самую низкую доходность комнат заметили в Москве и Санкт-Петербурге, где значение достигло 4,3 и 5,3 процента соответственно. «Такие низкие показатели у двух самых крупных городов получаются из-за слишком высокой стоимости недвижимости, которая в последние годы еще и дорожала невиданными темпами», — объяснили эксперты портала.

Ранее специалисты назвали лучшие города России для покупки недвижимости с целью дальнейшего заработка на жилье. Выгоднее всего вкладываться в новостройки оказалось в Махачкале, а в готовые квартиры — в Магнитогорске.