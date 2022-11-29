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08:00, 29 ноября 2022Россия

Мурашко рассказал о росте цен на жизненно важные лекарства

Глава Минздрава Мурашко заявил, что цены на жизненно важные лекарства выросли на 2,3%

Фото: Pixabay

За год цены на лекарства, входящие в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, выросли на 2,3 процента. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко, его слова приводит РИА Новости.

По словам Мурашко, этот показатель ниже уровня инфляции в России.

«Инфляционные изменения на цены препаратов ЖНВЛП — 2,3%. Это значительно ниже уровня инфляции по стране», — заявил он.

Ранее сообщалось, что каждый второй россиянин отметил ускорение роста цен на продукты, товары и услуги в сентябре — об этом заявили 46 процентов опрошенных. При этом почти треть опрошенных (32 процента) россиян ждут дальнейшего ускорения роста цен.

Также стало известно, что россияне могут лишиться препаратов нового поколения на фоне ухода глобальных фармкомпаний из России. В ближайшие десять лет на рынок рискуют не попасть свыше 300 лекарств.

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Марк Леонов
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