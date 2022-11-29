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19:12, 29 ноября 2022Путешествия

Пассажиры устроили пьянку в летевшем на Ибицу самолете и возмутили попутчиков

Около 70 пассажиров Ryanair устроили шумную пьянку на борту летевшего на Ибицу самолета

Фото: Shutterstock

Пассажиры авиакомпании Ryanair устроили шумную пьянку в летевшем из Эдинбурга на Ибицу самолете и возмутили попутчиков. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

По данным издания, компания из 70 человек размахивала бутылками водки, включала громкую музыку и приставала к остальным пассажирам прямо на борту воздушного судна. Находившейся на этом же рейсе супружеской паре из Северного Ланаркшира (Шотландия) пришлось фактически «затаиться в своих креслах» из-за всего происходящего.

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Так, 55-летняя женщина рассказала, что к ее мужу на обратном пути из туалета пристал пьяный молодой человек, который ударил его по руке, а затем показал грубый жест. «У этой компании была большая черная колонка, которая в течение трех часов работала на максимально возможной громкости, — сообщила пассажирка. — Они также стучали по крыше и распивали напитки, купленные в дьюти-фри».

Более того, по словам британки, в происходящее никак не вмешивались члены экипажа. «Единственный раз сотрудники Ryanair подошли к ним, чтобы подать еще напитков, — добавила она. — Я даже не хотела идти в туалет, потому что они становились все пьянее и пьянее».

Супруги подали в суд на перевозчика и обвинили его сотрудников в неспособности контролировать ситуацию на борту и обеспечивать безопасность пассажиров. Представители Ryanair ответили возмущенным туристам лишь спустя месяц. В официальном письме они назвали инцидент в самолете «шуткой». «Компания не дала никаких гарантий, что этого больше не повторится», — пояснила британка.

Ранее в июле двое британских пассажиров выпили алкогольные напитки из дьюти-фри на борту самолета и превратили полет для попутчиков «в ад». Путешественники курили сигареты в туалете и справляли нужду в салоне, игнорируя просьбы стюардесс успокоиться.

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Фариза Бацазова
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