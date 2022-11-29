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00:40, 29 ноября 2022Экономика

В российские магазины начали возвращаться акции и скидки

РБК: после паузы поставщики и торговые сети вернули высокие скидки на товары

Фото: Pixabay

После паузы в июле—сентябре 2022 года поставщики и торговые сети вернули высокие скидки на продукты и непродовольственные товары. Об этом говорится в данных исследовательский компании NielsenIQ, с которыми ознакомился РБК.

Так, в третьем квартале нынешнего года доля товаров, которые продавались со скидкой, была даже больше, чем в июле—сентябре 2021-го. При этом доля промоакций, которые в том числе предусматривают скидки на продукцию, год назад в денежном выражении составляла 48,5 процента, а с июля по сентябрь 2022 года — 51,4 процента.

Всего за 12 месяцев, с октября 2021 года по сентябрь 2022-го, доля промо на рынке товаров снизилась на пять процентных пунктов, до 45,5 процента. Такая ситуация объясняется провалом, который был из-за отмены скидок в марте—апреле 2022 года.

Согласно исследованию, 41 процент россиян ищут в магазинах товары по сниженным ценам. При этом для 45 процентов покупателей привлекательное промо — третий по важности фактор при выборе магазина.

Ранее аналитик по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Артур Янбулатов назвал россиянам способы защиты от мошенников в интернете в период приуроченных к «черной пятнице» скидок. По словам эксперта, чтобы отличить настоящие скидки от фейковых, пользователю стоит сравнить цену товара на площадке, которая вызвала его подозрения, с ценой на других сайтах.

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Марина Совина
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