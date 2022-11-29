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11:24, 29 ноября 2022Россия

Российских детей отправили на дистанционное обучение из-за холода в школе

В Алтайском крае из-за холода в школе детей перевели на дистанционное обучение

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Кокшинской школе Советского района в Алтайском крае детей отправили учиться дистанционно из-за того, что в здании образовательного учреждения холодно. Об этом сообщают «Вести Алтай».

В одном из кабинетов, где должны учиться дети, температура воздуха составляет только восемь градусов при включенных обогревателях. По словам учителей, проблемы с отоплением в школе начались несколько лет назад после ремонта в сельской котельной. В школе тогда также меняли батареи. После этого в классах сразу стало холоднее.

«Сделайте отопление, чтобы тепло было, чтобы дети в школу ходили. Они не хотят уже идти в школу, потому что дубак. Заходят с улицы — [минус] 30 градусов, сюда приходят — плюс пять», — сказала бабушка одного из учеников Антонина Попова.

Ранее в Краснодарском крае школьников захотели отправить на удаленку из-за затянувшегося ремонта. Тогда предполагалось, что 600 детей могут распределить на две смены и частично организовать онлайн-обучение.

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Анастасия Шейкина
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