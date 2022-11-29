В США оценили поставки СПГ в Европу

В США отвергли выводы о том, что Вашингтон наживается на поставках СПГ в Европу

Американская администрация отвергает выводы о том, что США наживаются на поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, об этом заявил представитель американской администрации высокого ранга, пишет ТАСС.

На брифинге, посвященном предстоящему визиту в США президента Франции Эммануэля Макрона, он отверг обвинения. «США более чем в два раза нарастили экспорт СПГ в Евросоюз (ЕС) в сравнении с 2021 годом», — подчеркнул он.

Представитель властей США указал на то, что благодаря поставкам СПГ страны Европы смогли заполнить хранилища в преддверии зимы. «Мы видели публикации о том, что США наживаются на продаже СПГ Европе. Это ложное утверждение», — оценил он заявления.

По словам политика, на самом деле Вашингтон мобилизовал поставки газа в ЕС для помощи Европе зимой.

Ранее помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт рассказал, что США поставляют в Европу 70 процентов от всего экспортируемого СПГ.