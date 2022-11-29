В Белоруссии нашли способ наращивания экспорта

В Белоруссия создали план по наращиванию экспорта в 2023 году за счет поставок в Китай

Правительство Белоруссии поставило задачу нарастить экспорт на 5,5 процента в 2023 году по сравнению с 2022-м. Об этом сообщил первый замминистра экономики республики Юрий Чеботарь. Его слова приводит РИА Новости.

Достижения цели планируется добиться за счет поставок в ЕАЭС, в частности в Россию, а также в азиатский регион — прежде всего, в Китай. Будут приложены усилия и для сохранения присутствия на других рынках. Прирост экспорта на 2,6 миллиарда долларов расписан совместно с отраслевым регуляторами с точки зрения рынков сбыта.

Ранее сообщалось, что Белоруссия решила увеличить расходы бюджета на национальную оборону в 2023 году в полтора раза.