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00:03, 30 ноября 2022Бывший СССР

В Белоруссии нашли способ наращивания экспорта

В Белоруссия создали план по наращиванию экспорта в 2023 году за счет поставок в Китай

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Правительство Белоруссии поставило задачу нарастить экспорт на 5,5 процента в 2023 году по сравнению с 2022-м. Об этом сообщил первый замминистра экономики республики Юрий Чеботарь. Его слова приводит РИА Новости.

Достижения цели планируется добиться за счет поставок в ЕАЭС, в частности в Россию, а также в азиатский регион — прежде всего, в Китай. Будут приложены усилия и для сохранения присутствия на других рынках. Прирост экспорта на 2,6 миллиарда долларов расписан совместно с отраслевым регуляторами с точки зрения рынков сбыта.

Ранее сообщалось, что Белоруссия решила увеличить расходы бюджета на национальную оборону в 2023 году в полтора раза.

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Екатерина Подвигина
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