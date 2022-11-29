Первое судно с российскими удобрениями для Африки вышло из порта Нидерландов

Первое судно с безвозмездными удобрениями из России для Африки вышло из порта Нидерландов

Первое судно с удобрениями из России вышло из порта Нидерландов и направилось в Африку для безвозмездной передачи, сообщает РИА Новости со ссылкой на офис генсека ООН.

Отмечается, что на борту сухогруза MV Greenwich 20 тысяч тонн удобрений. Их доставят в Малави через Мозамбик. В ближайшие месяцы ожидаются новые поставки.

ООН, в свою очередь, заявила, что приветствует безвозмездную передачу Россией для гуманитарных нужд 260 тысяч тонн удобрений, которые застряли в портах Европы.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что канал поставок удобрений из России в бедные страны Африки начнет функционировать в течение ближайших недель.

В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что поставка российских удобрений через европейские порты на другие континенты запрещена. Он добавил, что Россия готова передать калийные удобрения (скопившиеся в европейских портах) развивающимся странам безвозмездно.

