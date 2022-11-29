Сестра годами работала по 12 часов и не покупала одежду ради женитьбы брата

SCMP: в Китае сестра пренебрегла своей жизнью ради того, чтобы женить брата

Жительница китайской провинции Аньхой пренебрегла своей жизнью ради того, чтобы купить для брата машину и квартиру и повысить его шансы на женитьбу. Об этом сообщает SCMP.

33-летняя женщина рассказала, что работает по 12 часов в сутки, ведет скромный образ жизни и много лет откладывает деньги для того, чтобы помочь младшему брату купить машину и квартиру. Таким образом сестра надеется повысить шанс мужчины найти жену.

Китаянка научилась делать китайские блинчики, когда ей было 19 лет. Она организовала бизнес, и теперь принадлежащий ей ресторан имеет ежемесячный оборот в 100 тысяч юаней (852,6 тысячи рублей).

Она купила для брата жилье площадью 129 квадратных метров и автомобиль. Кроме того, китаянка собирается подарить брату свой ресторан. При этом сама женщина не замужем. Она заявила, что не думала о покупке жилья для себя, но, возможно, сделает это в будущем. По ее словам, когда родители состарятся, они будут жить с ее младшим братом.

Когда женщину спросили, думает ли она о собственном браке, она ответила, что сейчас не время, так как она ставит в приоритет будущее брата. «Я подумаю о себе после того, как брат женится. Моя свадьба может подождать», — заявила она. Женщина отметила, что в течение последних четырех лет даже не покупала себе новую одежду.

Действия китаянки удивили многих пользователей соцсетей. Некоторые из них обвинили ее в том, что она подает плохой пример. «Чем больше она отдает своему брату, тем больше он будет принимать как данность», — написал один из них. «Брат сам не может работать, или что? Это нечестно по отношению к бедной сестре!» — подчеркнул другой.

В ответ на критику со стороны пользователей соцсетей она подчеркнула, что счастлива помочь брату. «У всех жизнь разная. Они могли не сталкиваться с такими трудностями, с какими мы столкнулись в детстве. Это нормально, когда тебя не понимают», — добавила она.

В китайском обществе сохраняется половой дисбаланс: количество мужчин значительно превышает количество женщин. Из-за этого семьи стремятся сделать своих сыновей как можно более привлекательными для противоположного пола.

Ранее сообщалось, что в китайской провинции Хэнань 12-летняя девочка каждый день съедает три килограмма лапши ради спасения больного брата. Она могла бы стать донором костного мозга для брата, но препятствием стал вес девочки, составлявший всего 40 килограммов.