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05:33, 29 ноября 2022Наука и техника

Создан новый препарат против бактериальных инфекций мочевыводящих путей

Science Advances: разработано лекарство против бактериальных инфекций мочевыводящих путей

Фото: Amanda Jones / Unsplash

Команда специалистов из Университета Дьюка создала новый препарат против бактериальных инфекций мочевыводящих путей (ИМВП), в частности — против уропатогенной кишечной палочки (UPEC). Выводы исследования описаны в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

ИМВП широко распространены, особенно у женщин из-за анатомического строения мочевыводящих каналов. При отсутствии должного лечения такие заболевания могут становиться хроническими или приводить к осложнениям, вплоть до летального исхода. Обычно подобные инфекции лечатся антибиотиками, что несет определенные последствия для здоровья, включая проблемы с кишечником.

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Теперь ученые разработали новый подход борьбы с ИМВП, который основывается на введении лекарства, убивающего патогенные бактерии. Исследователи и раньше пытались создать подобные вещества, но это осложнялось трудностями с проникновением препарата через клеточную слизистую оболочку, которая покрывает стенки рта, горла и мочевыводящих путей.

Чтобы преодолеть эту проблему, авторы использовали пептидное нановолокно, которое не только проникает через слизистую оболочку, но и обучает иммунную систему распознавать UPEC и бороться с ней с помощью воздействия на три пептида, находящихся на поверхности бактерий. Перспективное соединение представляет собой таблетки, которые необходимо рассасывать под языком, а затем они растворяются в слюне.

В процессе экспериментов на мышах и кроликах лекарство показало ту же эффективность, что и традиционные антибиотики, однако без пагубного воздействия на желудочно-кишечный тракт. В дальнейшем специалисты планируют протестировать разработку на людях. В случае успешного прохождения всех стадий испытаний соединение позволит сократить количество используемых антибиотиков, что важно, учитывая глобальную проблему антибиотикорезистентности.

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Елена Апазиди
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